La jornada 10 del Campeonato Nacional inicia este fin de semana con un emocionante partido entre Puntarenas y Herediano. El encuentro se disputará en el Estadio Lito Pérez a partir de las 4:00 p.m., marcando el arranque de una fecha llena de emociones.

Los florenses buscarán su cuarta victoria del torneo para escalar posiciones y despegar del sexto lugar, mientras que Puntarenas, actualmente en séptimo puesto, intentará sumar puntos importantes en casa.

Para este sábado, el segundo partido de la jornada será entre Guadalupe y Alajuelense, que se medirán en el Estadio Coyella Fonseca a las 8:00 p.m. Los rojinegros buscarán mantener el liderato del torneo.

La jornada continuará el domingo con otros compromisos: Cartaginés vs Sporting a las 3:00 p.m. en el ‘Fello’ Meza, Liberia vs San Carlos en la Ciudad Blanca a las 6:00 p.m., y cerrará el Saprissa ante Pérez Zeledón a las 8:00 p.m. en la Cueva de Tibás.