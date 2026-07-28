Así se jugará la Fecha 2 del fútbol tico

La segunda jornada del balompié costarricense se jugará desde el próximo sábado y hasta el lunes, según ratificó la Unafut. Es así como el primero en jugar es Puntarenas FC, que recibe en el Lito Pérez a Sporting. El juego está pactado para las 5 de la tarde del sábado. Ese mismo día Alajuelense es casa en el estadio Alejandro Morera Soto, donde jugará ante Escorpiones. Ese cotejo iniciará a las 8 p.m.

Para el domingo quedan dos encuentros, Saprissa – San Carlos, a las 4 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa Aymá e Inter San Carlos ante Herediano en el Carlos Ugalde Álvarez. Cierran la fecha Pérez Zeledón y Cartaginés en el sur de Costa Rica, lunes desde las 8 p.m.

Recordemos que la Asociación Deportiva San Carlos tiene suspendida la licencia por falta de pago. Es por eso por lo que se le programan los encuentros, pero hay un plazo antes de que empiece el juego donde deben pagar. Si no llega el pago los tres puntos se le acreditan al rival y se determina un marcador 3-0 en contra de los norteños.