Así se incendió el velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

(EFE, Brasil) Un incendio en el velódromo del Parque Olímpico de Río de Janeiro ocurrió el miércoles y, aunque alcanzó buena parte del techo de su estructura, no dejó víctimas, según informaron fuentes oficiales.

En un video publicado en una red social, se logra ver el techo envuelto en llamas con gran cantidad de humo.

El Cuerpo de Bomberos de Río señaló que el siniestro comenzó en la madrugada y dijo que un equipo de 60 profesionales trabajó para apagar el incendio.

Los bomberos trabajaron tanto en el frente exterior como en el interior, con el objetivo principal de preservar la estructura del Museo Olímpico, ubicado en el segundo piso del velódromo.

El alcalde de la ciudad, Eduardo Caveliere, estuvo en el lugar y señaló a medios locales que se desconocen las causas del incendio, pero confirmó que comenzó por la parte externa.

Cavaliere destacó el trabajo de la brigada que actúa permanentemente en el lugar y dijo que fue “fundamental” para minimizar el impacto de las llamas.

“Las imágenes aéreas dan la impresión de algo alarmante, pero quiero informar al público que el museo se ha conservado prácticamente intacto. Sin embargo, por supuesto, la lona y el techo, donde el material es más delicado, necesitarán ser renovados”, afirmó.

Este es el segundo incendio que sufre el velódromo luego del siniestro registrado en julio de 2017, cuando un fuego causado por un globo aerostático también afectó el techo, sin dejar víctimas.

El velódromo atiende a cerca de 5.000 alumnos en 33 modalidades deportivas y esta semana acogía un mundial de esgrima.

El velódromo es una de las estructuras que forman parte del Parque Olímpico de Río de Janeiro y que cuenta con una pista de pino especial que lo garantiza como una de las más rápidas del mundo, fue utilizado para las competiciones de ciclismo de pista en los Juegos Olímpicos de 2016.