Así se encuentra el puente sobre el río Cañas tras temblor

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El puente sobre el río Cañas, en la ruta nacional 209, en Aserrí, permanece cerrado desde el viernes por la noche debido a una fractura en la losa.
Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el daño podría estar relacionado con el fuerte temblor registrado ese día. Los ingenieros sospechan que el concreto no soportó las fuerzas generadas por el movimiento sísmico.
El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) construye un nuevo puente en el sitio mediante el programa PROERI, debido a que la estructura actual fue catalogada en condición vulnerable, la nueva infraestructura tendrá dos carriles y pasos peatonales.
Los conductores pueden utilizar rutas alternas por San Juan de Dios de Desamparados o por San Rafael Arriba, hacia Salitrillos y el centro de Aserrí, sin embargo, las calles angostas de algunos sectores podrían dificultar la circulación.