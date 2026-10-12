Así se encuentra el puente sobre el río Cañas tras temblor

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El puente sobre el río Cañas, en la ruta nacional 209, en Aserrí, permanece cerrado desde el viernes por la noche debido a una fractura en la losa.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el daño podría estar relacionado con el fuerte temblor registrado ese día. Los ingenieros sospechan que el concreto no soportó las fuerzas generadas por el movimiento sísmico.