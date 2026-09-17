Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un amplio despliegue del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra el grupo criminal conocido como “La H” dejó, de manera preliminar, cinco personas detenidas y un menor de 15 años herido durante un enfrentamiento con agentes del grupo táctico.

Las diligencias se desarrollan la mañana de este jueves en los sectores de Los Lirios y Barrio Quinto, en Limón, donde los agentes ejecutan ocho allanamientos relacionados con la reciente ola de violencia que afecta a la provincia.

Michael Soto, director interino del OIJ, informó que durante uno de los allanamientos varios sujetos se enfrentaron con agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

En medio de la intervención, un adolescente de 15 años que, según el OIJ, portaba un fusil AR-15 resultó herido en uno de sus brazos.

“Un joven de tan solo 15 años, un muchacho que debería estar estudiando, estaba con un fusil AR-15 con la intención de arremeter contra el servicio táctico”, manifestó Soto.

El menor se encuentra en condición estable y fue trasladado para recibir atención médica.

Cuatro AR-15 decomisados

Hasta el momento, las autoridades reportan cinco personas detenidas y el decomiso de cuatro fusiles AR-15. No obstante, el operativo continúa activo y el OIJ no descarta que aumente la cantidad de capturas y evidencia incautada.

De acuerdo con Soto, las diligencias están dirigidas principalmente contra personas presuntamente vinculadas con el grupo conocido como “La H”.

La investigación estaría relacionada con la ola de hechos violentos registrada durante los últimos días en Limón, la cual, según las autoridades judiciales, tendría como uno de sus detonantes una disputa territorial entre “La H” y los llamados “Tony Boys”, grupo asociado por el OIJ con Tony Peña Russell.