Así se definirá el décimo equipo de primera división

Luego de la exclusión de Municipal Liberia por la pérdida de su licencia, la Federación Costarricense de Fútbol confirmó el mecanismo para completar los 10 equipos que disputarán la próxima temporada de la Primera División.

El presidente de la FCRF, Osael Maroto, anunció que el Comité Ejecutivo acordó realizar un partido de repechaje entre Guadalupe FC y Escorpiones, del que saldrá el club que ocupará la plaza dejada por el conjunto liberiano.

“Es el principal acuerdo que tuvimos hoy en la reunión de Comité Ejecutivo, la manera en la cual vamos a tener ese décimo equipo en el torneo de UNAFUT”, explicó Maroto.

Maroto indicó que, antes de tomar la decisión, la Federación analizó distintos escenarios y tomó como referencia procedimientos utilizados en otros países.

“Después de revisar las mejores prácticas internacionales y seguir también la recomendación que nos hace UNAFUT, el Comité Ejecutivo llegó al acuerdo de hacer un repechaje entre el equipo que acaba de ascender, que es Guadalupe, y el subcampeón de la Liga de Ascenso, que es Escorpiones”, afirmó.

El dirigente reconoció que se trata de una situación inédita para el fútbol costarricense.

“Es una situación total y completamente atípica que no nos había sucedido en el pasado, así que tuvimos que tomar una decisión con poco tiempo, pero revisando las mejores prácticas internacionales”, comentó.

La FCRF informó que en los próximos días dará a conocer la fecha, sede y horario del compromiso, que se disputará a partido único y definirá al décimo participante del Torneo de Apertura 2026.