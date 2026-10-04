Así sale la Sele para buscar clasificación al repechaje de Copa Oro

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Bryan Ruiz ya tiene definido el once con el que Costa Rica buscará cerrar su participación en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf ante Haití.

La Tricolor saldrá con Keylor Navas en la portería, mientras que la línea defensiva estará integrada por Yerlan Sosa, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Ronald Matarrita.

En el mediocampo, Ruiz apuesta por Sebastián Acuña, Celso Borges y Andrey Soto. La ofensiva estará conformada por Carlos Mora, Orlando Sinclair y Kenyel Michel.

De esta manera, el técnico interino realiza variantes respecto al equipo que utilizó el pasado jueves en la victoria 0-3 contra Nicaragua, duelo en el que Costa Rica consiguió un triunfo fundamental para llegar con vida a la última jornada.

El partido ante Haití tiene un enorme peso para la Tricolor. Aunque Costa Rica ya quedó eliminada de la siguiente ronda de la Nations League, todavía debe definir su posición final en el Grupo A y, con ello, sus opciones de mantenerse en la Liga A y acceder al repechaje rumbo a la Copa Oro.