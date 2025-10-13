La Federación Nicaragüense de Fútbol dio su posición luego de que la Fuerza Pública sorprendiera a un futbolista de esta selección por la deuda de su pensión alimentaria.

El comunicado emitido por la FENIFUT indica:

“La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) expresa su más enérgica protesta ante las autoridades de la República de Costa Rica y ante la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) por el incidente ocurrido minutos antes del inicio del partido entre la Selección Nacional de Nicaragua y la Selección Nacional de Costa Rica, celebrado este 13 de octubre en el Estadio Nacional de San José, en el marco de la competencia oficial prevista para las 8:00 p.m.

En circunstancias absolutamente inapropiadas, autoridades de la Fuerza Pública costarricense, acompañadas de representantes judiciales, ingresaron a las instalaciones deportivas momentos antes del inicio del encuentro para notificar a un jugador de la selección nicaragüense sobre un proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia.

Dicha actuación, que incluyó la presencia de al menos nueve agentes policiales con la intención de proceder a una detención, generó un ambiente de tensión, desconcierto e inestabilidad tanto en el jugador como en todo el plantel“.

Comunicado de prensa

“Queremos dejar constancia de que el seleccionado nacional se encuentra en territorio costarricense desde el pasado sábado por la noche, que las autoridades competentes han tenido conocimiento pleno de la identidad y paradero de todos los jugadores durante tres días consecutivos, y que incluso participaron en la reunión de seguridad celebrada la mañana de hoy en el propio estadio.

Resulta, por tanto, inaceptable e injustificable que la actuación policial y judicial se haya ejecutado justo minutos antes del inicio del compromiso deportivo, afectando directamente la concentración y el desempeño del representativo nacional“

Comunicado de prensa

“La Federación Nicaragüense de Fútbol reafirma su respeto absoluto al Estado de Derecho y a las leyes vigentes en todos los países donde participa, así como su convicción de que todas las personas deben cumplir sus obligaciones legales, incluidas las de carácter alimentario.

No obstante, rechazamos categóricamente la forma, el momento y el contexto en que se ejecutó dicha diligencia, la cual compromete la integridad emocional del jugador, altera la preparación del equipo y vulnera el espíritu deportivo que debe prevalecer en toda competición internacional.

FENIFUT exige que este hecho sea investigado por las autoridades deportivas competentes y por la propia FIFA, y se tomen las medidas necesarias para que situaciones como esta no se repitan jamás en el marco de una competencia oficial“