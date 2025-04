El Ministerio de Justicia y Paz, Gerald Campos, se pronunció ante el rechazo del permiso por parte de los magistrados de la Corte Plena para continuar en su cargo.

Campos solicitó una prórroga del permiso sin goce de salario, para mantenerse en el Ejecutivo, al contar con una plaza en propiedad como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Desconozco el razonamiento y quiénes fueron los Magistrados que votaron en contra de otorgarme el permiso para seguir sirviendo al país como ministro de Justicia y Paz. Creo que a través de la historia es la primera vez que se le niega un permiso a alguien del Poder Judicial para que asuma un cargo en el Poder Ejecutivo”, señaló Campos.

“Ya hemos tenido antecedentes de miembros del Poder Judicial, en gobiernos anteriores, que han podido culminar sus cuatro años y teniendo las mismas opciones en mi caso, ellos optan por el no”, añadió.

El jerarca aseguró que valorará qué decisión tomar sobre sus funciones.

“Es algo que hay que analizar en estos días para ver las decisiones que yo vaya a tomar para en definitiva determinar si me regreso como subdirector del OIJ o me quedo en Gobierno”.

He sido muy claro en mi gestión desde el inicio, he cumplido los compromisos adquiridos, he tenido un desempeño importante de este lado también, y lo que me pregunto es: ¿Qué llevó a Corte Plena a quebrar una línea de igualdad con respecto a anteriores funcionarios del Poder Judicial que han participado en otros Gobiernos pasados? No entiendo cuál es la diferencia y si la diferencia es por ser parte de este Gobierno liderado por el señor Rodrigo Chaves”, amplió.

Campos afirmó que otros funcionarios del Poder Judicial se encuentran en su misma situación.

“Incluso, hay otros funcionarios del Poder Judicial que en este momento están laborando para este Gobierno donde se les ha dado el permiso”.



“Me gustaría conocer las razones y espero que una vez que me comuniquen la decisión pues que vengan expuestos los argumentos que dieron los magistrados que votaron en contra. Esta gestión la presenté hace dos meses y no sé por qué duraron tanto en resolver, si es para limitar mi tiempo en caso de que considere presentar una reconsideración ante la misma Corte Plena. Hay muchos aspectos que analizar y eso haré con mi equipo de abogados para tomar la mejor decisión”, recalcó el ministro.

La negativa en el permiso la dieron a conocer los magistrados, este lunes, posterior a una sesión donde se evaluó el caso.

