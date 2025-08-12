Pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump mencionó una lista de ciudades latinoamericanas y cuestionó si alguien quisiera vivir en lugares “como estos”, el Ministro de Seguridad, Mario Zamora le bajó el tono a las expresiones del mandatario.

Zamora indicó que el presidente de los EE. UU., Donald Trump, quiso dar entender que la ciudad de San José es más segura que Washington D. C.

“Donald Trump hace un señalamiento que San José y otras ciudades capitales de América Latina tienen índices de seguridad mejores que los de Washington D. C. Lo que él dice es que San José es más segura que Washington D. C.”, detalló.

Zamora manifestó que esas declaraciones de Trump son para justificar las medidas más fuertes para mejorar la seguridad en esa ciudad estadounidense, que incluye utilizar la Guardia Nacional.

Foto: Raquel Vargas.

Sectores alarmados

Este martes, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) también manifestó su preocupación antes las afirmaciones de Trump desde los EE. UU.

Y es que Costa Rica pasó en una década de tener una tasa de homicidios de 9.9 casos por cada 100 mil habitantes a tener una tasa de 16.5 casos por cada 100 mil habitantes en el año 2024.

En el caso específico del cantón Central de San José, en el año 2024 hubo 98 homicidios.