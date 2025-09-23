El ministro de comunicación, Arnold Zamora, dio su posición sobre las acusaciones de abuso y denuncia interpuesta por un funcionario pública y las calificó de “falsas”.

“Nunca abusé sexualmente de usted. Fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa el día de los supuestos hechos, como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder”, declaró el Ministro.

Además, Zamora aseguró que no existió violencia contra el funcionario público denunciante.

“Él ingirió alcohol bajo su propia voluntad, igual que lo hice yo como un hombre adulto. Tomé, y usted lo sabe, Joshua, la decisión de alquilar un cuarto en el hotel debido a que consideré imprudente conducir bajo los efectos del licor. No hubo ningún consumo de drogas, como lo demuestran los exámenes realizados a usted, y usted muy bien lo sabe, y las autoridades también”, aseveró el jerarca.

El jerarca aseguró que se presentará de forma voluntaria al Ministerio Público este miércoles en horas de la mañana.