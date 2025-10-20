Los cuerpos de emergencia atendieron un suceso la mañana de este lunes en Heredia, en las cercanías de Plaza Bratsi.
En el primer reporte se destacaba que un hombre hizo contacto con un cable primario mientras se encontraba sobre el techo de una estructura.
Ante esto, se desplazan múltiples unidades a la escena para la respectiva atención de la emergencia.
“A la escena arriban cuatro unidades de Cruz Roja, entre ellas unidades de soporte avanzado, básico y de rescate”, destacó Cruz Roja.
Según confirmaron, en conjunto con Bomberos, se logró extraer al paciente, el cual requirió ser trasladado en condición crítica al centro médico.