Así rescataron hombre que hizo contacto con cable eléctrico en Heredia

Fue trasladado en condición crítica

Los cuerpos de emergencia atendieron un suceso la mañana de este lunes en Heredia, en las cercanías de Plaza Bratsi.

Foto: Cortesía de Cruz Roja.

En el primer reporte se destacaba que un hombre hizo contacto con un cable primario mientras se encontraba sobre el techo de una estructura.

Foto: Cortesía de Cruz Roja.

Ante esto, se desplazan múltiples unidades a la escena para la respectiva atención de la emergencia.

Foto: Cortesía de Cruz Roja.

“A la escena arriban cuatro unidades de Cruz Roja, entre ellas unidades de soporte avanzado, básico y de rescate”, destacó Cruz Roja.

Foto: Cortesía de Cruz Roja.

Según confirmaron, en conjunto con Bomberos, se logró extraer al paciente, el cual requirió ser trasladado en condición crítica al centro médico.