Los cuerpos de emergencia atendieron un suceso la mañana de este lunes en Heredia, en las cercanías de Plaza Bratsi.

Foto: Cortesía de Cruz Roja.

En el primer reporte se destacaba que un hombre hizo contacto con un cable primario mientras se encontraba sobre el techo de una estructura.

Foto: Cortesía de Cruz Roja.

Ante esto, se desplazan múltiples unidades a la escena para la respectiva atención de la emergencia.

Foto: Cortesía de Cruz Roja.

“A la escena arriban cuatro unidades de Cruz Roja, entre ellas unidades de soporte avanzado, básico y de rescate”, destacó Cruz Roja.

Foto: Cortesía de Cruz Roja.

Según confirmaron, en conjunto con Bomberos, se logró extraer al paciente, el cual requirió ser trasladado en condición crítica al centro médico.