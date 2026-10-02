Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El desmantelamiento de un búnker en el precario Gracias a Dios, en Sagrada Familia, dejó una escena muy particular.

Tras abordar a las personas consumidoras y tomar control de una vivienda tipo “rancho”, los oficiales de la Policía Municipal de San José encontraron a dos gatos recién nacidos.

Foto: Cortesía.

Los animales fueron rescatados por los policías antes de destruir la vivienda y los sacaron del precario para ser reubicados.

En otros desmantelamientos de búnkeres en la capital durante este año se han encontrado diversos tipos de animales, como perros, gallinas y hasta cerdos.