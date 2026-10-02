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El desmantelamiento de un búnker en el precario Gracias a Dios, en Sagrada Familia, dejó una escena muy particular.
Tras abordar a las personas consumidoras y tomar control de una vivienda tipo “rancho”, los oficiales de la Policía Municipal de San José encontraron a dos gatos recién nacidos.
Los animales fueron rescatados por los policías antes de destruir la vivienda y los sacaron del precario para ser reubicados.
En otros desmantelamientos de búnkeres en la capital durante este año se han encontrado diversos tipos de animales, como perros, gallinas y hasta cerdos.