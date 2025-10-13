La Cruz Roja Costarricense recuperó el cuerpo que se encontraba flotando en el río Tiribí, entre Hatillo 7 y Alajuelita.

La víctima es un hombre que, en apariencia, tendría varios impactos de bala.

Según reporte de las autoridades, el hecho ocurrió a las 3:27 p.m, e inmediatamente desplazaron 4 vehículos de emergencia, entre ellas, unidades de rescate, unidades de soporte avanzado, unidades básicas y operativos.

Tras varias horas en labor de extracción, los socorristas lograron recuperar el cuerpo y fue entregado a las autoridades correspondientes, según Ricardo Arias, vocero de Cruz Roja.