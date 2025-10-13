Louis Tomlinson, exintegrante de la querida banda One Direction, recordó en un podcast al ahora fallecido Liam Payne, otro de los integrantes de la banda.

A sus 33 años, Tomlinson ha tenido difíciles perdidas. Primero sufrió la muerte de su madre en 2016, posteriormente perdió a su hermana Félicité Tomlinson de apenas 18 años y la más reciente es la muerte de su excompañero de banda.

La muerte de Liam Payne conmocionó al mundo de los espectáculos el 16 de octubre del 2024, luego de que cayera de un balcón en un hotel en Argentina.

“Se sentía incomprendido, él simplemente quería ser querido”, destacó Tomlinson sobre Liam.

El artista también se refirió a esa reputación que cayó sobre Payne, a quienes muchos lo catalogaban de “arrogante. Tomlinson afirmó que simplemente eran muy jóvenes cuando subieron a la fama, y como cualquier joven estaban descifrando sobre su vida.

“Él era el más fiable en todos los sentidos. Era el más centrado, hacía que las cosas funcionaran y mantenía todo bajo control, mientras que Zayn y yo fumábamos marihuana (…) Ahora pienso que mentalmente, eso no le hacía bien. Se sentía incomprendido”, comentó.

Louis Tomlinson en funeral de Payne. Foto: AFP.

El cantante afirmó que Liam pasaba un mal momento en los instantes previos a su muerte.

“No se lo dijimos mientras estábamos en la banda, por orgullo, quizá, pero estábamos todos muy orgullosos de él”, mencionó de manera emotiva.

¿Cómo se enteró de la muerte de su querido amigo?

Durante un emotivo intercambio en el podcast, el cantante recordó ese momento que nunca olvidara: cuando se enteró de la muerte de Liam.

Louis aseguró que se encontraba en su vehículo rumbo a casa, justo despues de dejar a su hijo en la escuela.

Fue allí donde Niall Horan, otro exintegrante de la banda, le preguntó que si había visto las noticias.

Foto: AFP.

“Me dijo ‘¿has visto las noticias?’, y yo ya me imaginé lo que significaba eso”, destacó.

Tomlinson afirma que sintió que vivía un déjà vu, con la muerte de su hermana.

“Tuve la misma sensación que con Félicité (…) Mi arrogancia me hace pensar que yo lo podría haber ayudado, pero incluso si hubiese dado mi 150%, no es suficiente, su dolor era mucho más profundo de lo que yo podría haber hecho por él”, recordó.

Podcast completo