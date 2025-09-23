Después de quedar en segundo lugar en el Balón de Oro 2025, entregado por la revista France Football, el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, recibió un mensaje que hizo más ruido que cualquier resultado en la cancha.

Su actual pareja, la cantante argentina Nicki Nicole, usó sus redes sociales para demostrarle que, gane o no el galardón, él ya es su número uno.

“Mi estrella. Te amo”, escribió Nicki en una historia de Instagram, acompañando la frase con una tierna imagen abrazándolo.

Aunque no asistió a la ceremonia celebrada el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, el gesto no tardó en viralizarse.

El Balón de Oro 2025 fue otorgado finalmente al francés Ousmane Dembélé, jugador del Paris Saint-Germain (PSG).