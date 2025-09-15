Rosa Ruiz, madre del médico costarricense Jerry Estrada, detenido desde hace más de un mes en Nicaragua, expresó su sentir a través de un extenso mensaje en su cuenta de Facebook.

“Hijo de mi alma, como dueles. Sé que Jehová Dios es justo y pone su mirada en los justos, así debes llevar siempre tu cabeza alzada hacia el frente y con tu vista hacia adelante. No tienes nada de que avergonzarte, ya que no has cometido ningún delito”, afirmó.

Ruiz recordó a su propia madre como ejemplo de entereza y aseguró que su hijo heredó ese temple.

“Hoy veo a mi madrecita en esa foto bien erguida, con esa frente en alto y mirada hacia el frente, orgullosa de tu brazo en tu bachillerato, y sé que heredaste su temple y entereza. Sigamos orando a Jehová Dios que abrirá los caminos”, señaló.

Además, afirmó que son dos pueblos los que hoy oran por la liberación de Estrada: “Uno porque naciste y creciste en una corta edad, y el otro porque te vio crecer desde tus seis años hasta hoy convertido en un hombre de bien y con valores”.

En el mensaje, la madre sostuvo que no descansará hasta verlo en libertad: “Mis simientes se estremecen desde lo más profundo, pero Jehová me creó con una fortaleza para mantenerme en pie en momentos difíciles ante la injusticia de los hombres. No descansaré hasta tenerte conmigo”.

Rosa Ruiz también se refirió a los días de incertidumbre que han transcurrido desde la detención: “Hoy 32 días sin ver tus ojitos y escuchar tu voz. Ya vendrán días buenos, mi niño”.