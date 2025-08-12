La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, reaccionó al anuncio de Donald Trump en el que situó a San José como una de las ciudades más inseguras del mundo.

Chinchilla lamenta este anuncio de parte de Trump luego de que ella “hace tan solo una década dejó al país como uno de los cinco más seguros de la región”, indicó.

La exmandataria también se refirió a la actualidad del país bajo la administración Chaves Robles e indicó:

“Mientras nuestro gobierno, haciendo campaña, peleando contra jueces y fiscales o sentenciando ‘que se maten entre ellos’“.

Declaraciones de Trump

El presidente Donald Trump anunció que las autoridades federales asumirán el control de la seguridad de la capital de Estados Unidos y desplegará a la guardia nacional para “limpiarla” de la delincuencia de las “pandillas violentas”.

Y en medio de la conferencia, el presidente republicano de 79 años comparó la situación en la capital con la de “algunos de los lugares considerados los peores del mundo” en términos de inseguridad.

Entre ellos citó a San José, Costa Rica y a varias capitales latinoamericanas, como Ciudad de Panamá, Brasilia, Bogotá, Ciudad de México o Lima.

“¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo en una sala abarrotada de periodistas.