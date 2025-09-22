Lo que ya era un concierto inolvidable se convirtió en un momento histórico cuando el británico Jacob Collier sorprendió al público costarricense al interpretar al piano la icónica canción Soy Tico, de Carlos Guzmán.

La verdadera sorpresa fue ver al propio compositor entre los asistentes. Guzmán, visiblemente conmovido, soltó lágrimas de emoción mientras los aplausos lo envolvían, en un gesto que fue compartido por miles de espectadores en el Parque Viva.

El concierto, realizado en el Anfiteatro Coca-Cola junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, fue descrito por muchos como un espectáculo casi mágico.

Collier, conocido por su energía y virtuosismo en la música, mantuvo al público inmerso en una experiencia única que incluyó coros colectivos de canciones de Queen, The Police, Lionel Richie y hasta Michael Jackson, además de improvisaciones con la Filarmónica.

Pero el punto más alto de la noche llegó cuando, con una bandera de Costa Rica sobre los hombros, el artista británico tocó Soy Tico. El público no dudó en unirse, coreando la letra y acompañando con el tradicional grito guanacasteco, mientras el director de la Filarmónica, Marvin Araya, observaba fascinado.

Además de este regalo musical, Collier presentó temas propios como Little Blue y All I Need, en un repertorio que dejó maravillados a miles de asistentes.

El instante en el que Guzmán lloró de emoción al escuchar su obra interpretada por uno de los músicos más innovadores del mundo selló la velada que se dio este domingo 21 de setiembre y que quedará grabada en la memoria cultural del país.