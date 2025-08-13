El Fiscal General, Carlo Díaz, reaccionó al juicio tras la absolutoria de Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith por supuesto tráfico de influencias.

Díaz indicó que realizará un análisis autocrítico hacia los fiscales durante este juicio.

“Decidimos ordenar ya un análisis autocrítico en este caso de la acusación y de las actuaciones de los fiscales en el juicio”, indicó el jerarca.

De la misma forma, amplió sobre la actuación de los fiscales:

“Analizaremos tanto la actuación de los fiscales que participaron en la investigación, los que redactaron el requerimiento en este caso de acusación y los que participaron en las diversas actuaciones o en el juicio. A partir de ese análisis que lo ha encargado a fiscales de alto rango y de mucha experiencia, determinaremos si corresponde algún tipo de responsabilidad o la manera de proceder por parte del Ministerio Público en este o en otros casos similares”, dijo.

Absolución

El Tribunal Penal absolvió al exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, al exalcalde de San José Johnny Araya Monge y a la exfiscala subrogante, Berenice Smith Bonilla, del delito de tráfico de influencias, tras acoger la solicitud del Ministerio Público de no condenar a los imputados.

Durante la presentación de conclusiones, la Fiscalía argumentó que la acusación no describía de forma concreta ni coherente los hechos que supuestamente constituirían el delito.

Señaló que las pruebas recabadas no permitieron comprobar una intervención indebida ni un beneficio concreto derivado de la supuesta influencia entre los tres acusados.