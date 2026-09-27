Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Una colisión de dos motocicletas, en La Palmera de San Carlos, provocó la muerte de una mujer de apellido Olivar y dos personas trasladadas críticas a la clínica de Agua Zarcas.

En una de las motocicletas viajaban Olivar y su esposo, de apellido Argüello, quien resultó gravemente herido tras el impacto contra la otra motocicleta.

Cortesía Maryluz Rojas.

En la otra motocicleta viajaba un hombre de apellido Bonilla, quien también sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al centro médico en categoría roja.

Cortesía Maryluz Rojas.

La fallecida era madre de dos niñas menores de edad y se dedicaba a la venta de zapatos y artículos de revistas.