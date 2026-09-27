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Una colisión de dos motocicletas, en La Palmera de San Carlos, provocó la muerte de una mujer de apellido Olivar y dos personas trasladadas críticas a la clínica de Agua Zarcas.
En una de las motocicletas viajaban Olivar y su esposo, de apellido Argüello, quien resultó gravemente herido tras el impacto contra la otra motocicleta.
En la otra motocicleta viajaba un hombre de apellido Bonilla, quien también sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al centro médico en categoría roja.
La fallecida era madre de dos niñas menores de edad y se dedicaba a la venta de zapatos y artículos de revistas.