Así quedó la cicatriz de Ginnés Rodríguez: “Hoy me despido de las grapas”

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

La presentadora Ginnés Rodríguez volvió a conectarse con su audiencia para enseñar cómo va evolucionando tras la cirugía a la que se sometió semanas atrás, dejando ver señales claras de mejoría.

Por medio de sus redes sociales, la comunicadora mostró detalles de su proceso, incluyendo el estado actual de la cicatriz, la cual ha tenido una recuperación favorable.

Además, evidenció que ya superó una de las etapas más delicadas del postoperatorio, lo que marca un avance importante en su camino hacia la recuperación total.

A lo largo de estos días, Rodríguez ha optado por mantener a sus seguidores al tanto de cada paso, compartiendo tanto los momentos más complejos como los logros que hoy la motivan a seguir adelante. Su actitud positiva ha sido clave en este proceso, algo que también ha quedado reflejado en sus publicaciones.

Las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de mensajes cargados de apoyo, cariño y buenos deseos han acompañado cada actualización, demostrando el fuerte vínculo que mantiene con su público.