Este martes tuvo lugar una colisión múltiples entre un camión, un vehículo liviano y una motocicleta en el sector de Grecia sobre la Ruta 1.

Tras el grave incidente, la ruta requirió ser cerrada con el fin de que las autoridades correspondientes trabajaran en la escena.

El suceso provocó que una mujer fuera declarada sin signos vitales al quedar prensada debajo de un camión y dejó a otro hombre en condición crítica, según la Cruz Roja Costarricense.

La Cruz Roja destacó que recibieron la alerta a las 8:35 a.m. y al sitio movilizaron múltiples recursos de soporte avanzado y rescate.

El cuerpo de la mujer fue liberado con el fin de remitirlo a las autoridades policiales.