Así quedó el Top-10 del Balón de Oro 2026

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El delantero inglés Harry Kane, figura del Bayern Munich, conquistó el primer lugar de la clasificación oficial del Balón de Oro 2026. En un podio de altísimo nivel, el atacante superó al francés Kylian Mbappé del Real Madrid, quien ocupó la segunda posición, y a la joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal, ubicado en el tercer puesto.

Las primeras cinco posiciones del ranking mundial las completaron el centrocampista Rodri en el cuarto lugar y el astro argentino Lionel Messi, del Inter Miami, en la quinta casilla.

El ‘top 10’ de esta edición integró además a futbolistas de peso como Khvicha Kvaratskhelia (6.º), Ousmane Dembélé (7.º), Erling Haaland (8.º), Michael Olise (9.º) y Fabián Ruiz (10.º).

El Paris-Saint Germain destacó con una nutrida representación entre los futbolistas más votados, situando también en la tabla a Achraf Hakimi en el puesto 13 y a Vitinha en el 14.

Mbappé quedó en la segunda posición (Foto: AFP)

Por su parte, referentes de primer orden como Jude Bellingham (11.º) y Vinícius Jr. (17.º) del Real Madrid, junto al defensa azulgrana Pau Cubarsí (12.º), quedaron colocados en el tramo medio de la lista.

Lamine Yamal fue tercero y ganó el Trofeo Kopa (Foto: AFP)

En el tramo final del listado se ubicaron nombres de alcance internacional como Lautaro Martínez en el puesto 22, Luis Díaz en el 24 y el mexicano Julián Quiñones en el 28. La tabla oficial de los 30 clasificados cerró con un empate en la posición 29 entre el senegalés Sadio Mané y el francés William Saliba.