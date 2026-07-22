Así quedó el 11 ideal de la Copa del Mundo 2026

La FIFA reveló este miércoles el 11 ideal del Mundial 2026, una alineación que dejó varias sorpresas y ausencias que han generado debate entre los aficionados.

El equipo fue elegido mediante votación y tiene como gran sorpresa al portero de Cabo Verde, Vozinha, quien se impuso incluso sobre el español Unai Simón, ganador del Guante de Oro del torneo.

También llamó la atención que el campeón del mundo, España, solo colocó 4 futbolistas en el equipo ideal, mientras que figuras como Lamine Yamal quedaron fuera pese a su destacada participación.

⚠️🏆 EL XI IDEAL DEL MUNDIAL 2026, SEGÚN FIFA.



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El 11 ideal quedó conformado por: Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martínez, Upamecano y Marc Cucurella; Rodri, Michael Olise y Jude Bellingham; Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi.

Entre los jugadores que no lograron entrar destacan Unai Simón, Lamine Yamal, Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Vinícius Jr., Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo.