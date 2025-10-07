Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida la mañana de este martes luego de que el vehículo 4×4 que conducía volcara en el sector de La Laguna de Fraijanes, Alajuela, unos 400 metros al norte de la entrada principal.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió la alerta cerca de las 8:45 a.m. y que al llegar al sitio encontró el vehículo completamente volcado, con el conductor prensado dentro de la estructura.

“Se nos despacha para la atención de una colisión con vuelco en el sector de la Laguna de Fraijanes, a la cual respondemos con una unidad de soporte avanzado”, indicó Jason Murillo, paramédico de Cruz Roja de Poás de Alajuela.

Mortal accidente en Alajuela. Foto: corresponsal Roger Soto.

“Al llegar al lugar abordamos una escena donde hay un vehículo colisionado y volcado donde se encuentra uno de los pacientes prensado. El mismo se aborda sin signos vitales en el lugar”, añadió el cruzrojista.

En la atención de la emergencia participaron 2 unidades de soporte avanzado, una de soporte básico y una unidad de rescate, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos.



Para liberar el cuerpo del conductor, fue necesario utilizar equipo hidráulico de rescate vehicular.

Mortal accidente en Alajuela. Foto: corresponsal Roger Soto.

Las autoridades confirmaron que el fallecido era la única persona dentro del vehículo y el caso quedó bajo investigación por parte de las autoridades para determinar las causas del accidente.

Con información de corresponsal Róger Soto.