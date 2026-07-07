Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026

Luego de una intensa ronda de octavos de final, el Mundial 2026 ya conoce a sus ocho mejores selecciones. Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza continúan en carrera por el título y protagonizarán unos cuartos de final cargados de historia y grandes enfrentamientos.

La acción arrancará el jueves 9 de julio, cuando Francia se enfrente a Marruecos a las 2:00 p.m. en el Boston Stadium, en Foxborough, Massachusetts. Será la reedición de la semifinal de Catar 2022, aunque ahora con un boleto a semifinales en juego.

El viernes 10 de julio llegará el turno de España y Bélgica, que se medirán a la 1:00 p.m. en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Dos selecciones europeas con plantillas repletas de talento buscarán mantenerse con vida.

La jornada del sábado 11 de julio tendrá doble cartelera. A las 3:00 p.m., Noruega, verdugo de Brasil, chocará contra Inglaterra en el Kansas City Stadium, en Misuri, en uno de los duelos más atractivos de la ronda.

Ese mismo día, a las 7:00 p.m., Argentina, vigente campeona del mundo, se enfrentará a Suiza en el Hard Rock Stadium de Miami, buscando un lugar entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

Los ganadores avanzarán a las semifinales y quedarán a únicamente dos partidos de levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersay.