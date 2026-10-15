Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

En la era digital, el número de teléfono ha dejado de ser una simple vía de contacto para convertirse en una de las llaves principales de nuestra identidad en línea.

Al estar vinculado a redes sociales, correos electrónicos y sistemas de verificación bancaria, este dato se ha posicionado como un activo altamente codiciado por los cibercriminales.

Así lo advirtió la firma de ciberseguridad ESET Latinoamérica, alertando que, si bien conocer un número no permite acceder de forma automática al teléfono o a WhatsApp, sí funciona como el punto de partida para orquestar estafas complejas e ingeniería social.

“Por sí solo, el número de teléfono tiene capacidades limitadas. Un ciberatacante no puede entrar mágicamente al celular o acceder a la cuenta bancaria simplemente porque conoce el número. Sin embargo, sí sirve como punto de partida para otros ataques y estafas, dada su vinculación con el resto de la vida digital“, explicó David González, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Los cuatro principales riesgos detrás de un número expuesto

Según el reporte de la compañía, una vez que un atacante obtiene este dato personal, puede desplegar diversas estrategias para vulnerar la privacidad del usuario:

Rastreo y recolección de datos: El número permite a los delincuentes cruzar información pública o filtrada en la red para identificar el nombre de la víctima, sus perfiles en redes sociales y otros hábitos, armando un perfil detallado para volver la estafa más creíble. Engaños e ingeniería social: Mediante llamadas, SMS o mensajes de WhatsApp, los criminales se hacen pasar por bancos, empresas de entregas o soportes técnicos para solicitar contraseñas, datos financieros o incitar a hacer clic en enlaces maliciosos. Robo de cuentas de mensajería: Al intentar iniciar sesión en plataformas como WhatsApp desde otro dispositivo, el atacante provoca el envío de un código de verificación por SMS al usuario y luego, mediante engaños (asegurando que fue un “error”), intenta convencer a la persona de que se lo reenvíe para apoderarse de la cuenta. Duplicación de tarjeta SIM: Es una de las modalidades más peligrosas. El criminal suplanta la identidad de la víctima ante la compañía telefónica para transferir la línea a un nuevo chip. Si lo logra, todas las llamadas, SMS y códigos de seguridad del banco o redes sociales llegarán directamente al dispositivo del atacante.

Imagen con fines ilustrativos.

¿Cómo evitar convertirse en víctima?

A partir del control de un número o de sus accesos, un ciberdelincuente puede desde cambiar contraseñas de correos hasta suplantar la identidad de la víctima para pedir dinero a sus contactos.

Para reducir la exposición y evitar que la línea móvil sea una brecha de seguridad, los expertos de ESET recomiendan adoptar las siguientes medidas preventivas: