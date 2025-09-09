A partir de este martes 9 de setiembre, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puso a disposición de los ciudadanos el servicio de Identidad Digital Costarricense (IDC).

¿Qué debe tener en cuenta?

Este formato tiene la misma validez legal que la cédula física, al igual que una vigencia de 4 años .

que la cédula física, al igual que . Su costo es de ₡2.600 colones, excepto para los adultos mayores que estarán exonerados del pago.

Requisitos para obtener la IDC

Tener cédula vigente.

Contar con un dispositivo móvil.

No tener documentos de identidad pendientes de retiro.

Pasos para el trámite

Ingresar al sitio web https://www.tse.go.cr/idc/ (disponible 24/7). Identificarse con el número de cédula y completar el proceso de verificación. Registrar un correo electrónico válido. Pagar el costo de la IDC (₡2.600) con tarjeta Visa o Mastercard. Descargar la aplicación IDC-Ciudadano desde PlayStore o AppStore.

Si el ciudadano solicitara su cédula por primera vez y desea contar con la IDC, primero deberá obtener el formato tradicional impreso y, posteriormente, efectuar la gestión por internet.

Ventajas para los ciudadanos

Portabilidad: se puede llevar en dispositivos móviles de manera práctica y conveniente.

se puede llevar en dispositivos móviles de manera práctica y conveniente. Estándares internacionales: permitirá validar la identidad dentro y fuera del país.

permitirá validar la identidad dentro y fuera del país. Alta seguridad: uso de cifrado avanzado y elementos de seguridad informática que previenen falsificación o adulteración.

Ventajas para instituciones públicas y privadas

Menos errores: reducción de fallos en procesos de digitalización.

reducción de fallos en procesos de digitalización. Mayor eficiencia: acceso más rápido y seguro a la información en trámites.

acceso más rápido y seguro a la información en trámites. Protección reforzada: mejor defensa contra suplantación de identidad y fraudes.

A pesar de esto, el TSE recuerda a los ciudadanos que la IDC no se tomará en cuenta para votar en las elecciones nacionales de febrero del 2026.

Adicionalmente, recuerdan que, en las próximas semanas se implementará un nuevo diseño para la cédula de identidad física.

No obstante, tanto la versión actual, como la que incorpore el nuevo diseño, tendrán la misma validez legal. Por lo tanto, si su cédula está vigente y en buen estado, no será necesario realizar ningún cambio.