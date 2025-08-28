El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pérez Zeledón detalló este jueves el modo en que un funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), detenido en la mañana, habría ejecutado un presunto fraude con contratos telefónicos.

Según la investigación, entre noviembre de 2024 y lo que va de este año, el hombre de apellido Parra, de 42 años, habría falsificado contratos para obtener teléfonos celulares asignados a la institución.

Posteriormente, los dispositivos eran trasladados a terceros y vendidos de manera irregular.

Las pesquisas comenzaron luego de que varios usuarios recibieran notificaciones sobre supuestas deudas por servicios que, según ellos, nunca contrataron.

Estas denuncias permitieron a las autoridades seguir la pista de la presunta actividad ilícita.

Con base en esas diligencias, los agentes del OIJ realizaron tres allanamientos simultáneos en Miravalles, Las Américas y en las oficinas del ICE en Pérez Zeledón, donde finalmente detuvieron al sospechoso y decomisaron evidencia clave para la causa.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar el alcance de los posibles daños ocasionados.