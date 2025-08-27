Un hombre identificado preliminarmente como el presunto miembro de la organización criminal “La H” fue asesinado este miércoles en el sector de Pueblo Nuevo de Limón, en un ataque a balazos que además dejó a una menor de edad ilesa.

Según el reporte de las autoridades, el homicidio ocurrió cerca de las 12:25 p.m., cuando la víctima se encontraba dentro de un automóvil en vía pública. En ese momento fue interceptado por cuatro sujetos que viajaban en otro vehículo y que abrieron fuego en múltiples ocasiones.

El hombre, identificado con el apellido Rodríguez y de nacionalidad nicaragüense, murió en el lugar debido a los impactos de bala en la cabeza. Dentro del carro también viajaba una niña de cuatro años, quien resultó ilesa y fue puesta bajo resguardo de las autoridades.

Minutos después del ataque, se reportó el incendio de un vehículo en Envaco, cerca del lugar de los hechos. Las autoridades investigan si ambos incidentes están relacionados.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) se presentaron en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, recolectar evidencias y dar inicio con las diligencias para dar con los responsables del crimen.