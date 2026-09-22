Así negoció Carlos Vela con “Machillo” para regresar a la Liga

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La llegada de Óscar Ramírez nuevamente a la dirección técnica de Liga Deportiva Alajuelense se dio gracias a una negociación que se gestó de manera rápida.

Así lo confirmó el gerente deportivo manudo, Carlos Vela, quien confesó que el “Machillo” fue la primera opción para remplazar al español Ismael Rescalvo.

Tras una llamada telefónica y una cena entre ambos, llegaron a un acuerdo para regresar.

“La primera llamada que hice ante la salida de Ismael fue a Oscar, es lo que le podía venir bien al equipo, así que le agradezco porque mostró buena voluntad y ahora esperamos que nos vaya bien”, dijo Vela.

Ramírez confesó sentir mucho aprecio hacia la institución eriza, donde ha ganado 6 títulos de Campeón Nacional, así como 1 de Copa Centroamericana.

“Carlos me llamó, hablamos y le dije que me sentía bien. Nos reunimos y le dije que me siento con ganas de asumir el cargo en la institución, así que estamos acá con ganas de hacer las cosas bien”, aseguró el nuevo timonel.

Alajuelense tendrá más de dos semanas de trabajo con los jugadores del equipo debido al parón de selecciones y los partidos de Costa Rica en Liga de Naciones de Concacaf, lo cual le viene bien para comenzar a afianzar su idea.