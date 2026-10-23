Así lucen los nuevos semáforos en Río Segundo

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Desde este miércoles 21 de octubre quedaron habilitados los nuevos semáforos y cambios viales en la ruta nacional 3, en Río Segundo de Alajuela, específicamente en la intersección con calle La Empacadora.

Entre las modificaciones, se eliminó el giro a la izquierda para quienes viajan desde Alajuela hacia San José y desean ingresar a calle La Empacadora.

El cruce cuenta ahora con un semáforo vehicular de dos fases, coordinado con un semáforo peatonal con botonera, ubicado a unos 30 metros de distancia.

Los cambios buscan reducir los conflictos viales, mejorar la circulación y aumentar la seguridad de conductores y peatones. Se recomienda a quienes transitan por el sector prestar atención a la nueva señalización y respetar las indicaciones viales.