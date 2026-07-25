Así le fue a los ticos en la contrarreloj masculina

La Selección Nacional de Ciclismo de Costa Rica comenzó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la disputa de la contrarreloj individual masculina, una de las pruebas más exigentes del ciclismo de ruta.

La competencia se desarrolló en el Parque Mirador del Sur, sobre un circuito de 10 kilómetros al que los corredores dieron cuatro vueltas para completar un recorrido total de 40 kilómetros, en un desafío donde la potencia, la eficiencia aerodinámica y la correcta administración del esfuerzo fueron determinantes.

El mejor representante costarricense fue Donovan Ramírez, quien cruzó la meta en la décima posición, mientras que Joseph Ramírez concluyó en el puesto 13, completando una sólida actuación para la delegación nacional.

Con estos resultados, Costa Rica logró ubicar a sus dos representantes dentro del Top 13 de la clasificación general, en una prueba que reunió a varios de los mejores especialistas de la región.