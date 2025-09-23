El diputado independiente Luis Diego Vargas, fue uno de los 3 ausentes durante la votación sobre la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

Según se destacó en un comunicado, Vargas, que también es candidato a la vicepresidencia con el Partido Unidos Podemos, afirmó haber estado presente en el Plenario desde el inicio de la sesión.

En este se afirma que en determinado momento habría recibido una llamada relacionada con la condición de salud de su madre.

Pese a esto, se menciona que permaneció en el recinto hasta pasadas las 4:00 p.m., esperando la votación.

“Al constatar que el espacio estaba siendo utilizado principalmente para discursos políticos y que el resultado ya estaba definido, decidió retirarse para atender la situación familiar que lo requería”, se menciona en comunicado.

Además, en el comunicado se hacen un llamado a que “el debate nacional se centre en lo que realmente urge a los costarricenses, como la seguridad, el empleo, la educación y la salud”.

Diputados ausentes en votación: