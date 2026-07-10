Así justifica el oficialismo la contratación de tiktokers como asesores legislativos

A raíz de que se conociera que al menos siete tiktokers y creadores de contenido forman parte de los asesores legislativos de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, defendió sus nombramientos y aseguró que se desempeñan en temas de comunicación de la fracción.
Según una revisión realizada por Grupo Extra a los acuerdos del Directorio de la Asamblea Legislativa, cuatro de estos creadores de contenido brindan servicios a toda la fracción del PPSO, mientras que tres ocupan cargos como asesores particulares de diputados oficialistas.
“No fueron contratados como creadores de contenido, y el hecho de que algunos desarrollen esa actividad de manera personal no guarda relación con las funciones para las que fueron nombrados”, aseguró el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta.
Los “influencer”, tiktokers y creadores de contenido que participan como asesores del PPSO son:
“Glen y Willian forman parte del equipo de comunicación de la Fracción Legislativa, mientras que Diego (Porras) se desempeña como asesor de comunicación de una diputada”, confirmó Acosta a Grupo Extra.
La designación de los creadores de contenido en esos cargos generó cuestionamientos entre algunos diputados de bancadas opositoras, entre ellos, el Frente Amplio (FA).
“La gente tiene libertad de expresión y puede decir lo que considere. Lo que nos preocupa es que hay asesores haciendo publicaciones en horario laboral. La gran pregunta es: ¿para qué están contratados? (…) o los estoy usando para permitirles que sigan siendo influencers, pero esta vez pagados con los fondos públicos”, señaló el diputado del FA, Edgardo Araya.
También reaccionó el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, quien calificó las designaciones como “un tema grave”.
“Ahí hay un tema grave que nos interesa profundizar, entender mejor qué está sucediendo porque realmente eso nos parece una cosa irregular, que se usen fondos públicos para pagar actividades que claramente no están asociadas con el trabajo legislativo, sino con temas políticos”, señaló Ramírez.