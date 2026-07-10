Así justifica el oficialismo la contratación de tiktokers como asesores legislativos

A raíz de que se conociera que al menos siete tiktokers y creadores de contenido forman parte de los asesores legislativos de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el jefe de la fracción oficialista, Nogui Acosta, defendió sus nombramientos y aseguró que se desempeñan en temas de comunicación de la fracción.

Según una revisión realizada por Grupo Extra a los acuerdos del Directorio de la Asamblea Legislativa, cuatro de estos creadores de contenido brindan servicios a toda la fracción del PPSO, mientras que tres ocupan cargos como asesores particulares de diputados oficialistas.

Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO.

“No fueron contratados como creadores de contenido, y el hecho de que algunos desarrollen esa actividad de manera personal no guarda relación con las funciones para las que fueron nombrados”, aseguró el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta.

Los “influencer”, tiktokers y creadores de contenido que participan como asesores del PPSO son:

Glenn Asch González: Asesor de fracción

Asesor de fracción Carlos Chaves Ubao: Asesor de fracción

Asesor de fracción Viviana Amador: Asesor de fracción

Asesor de fracción William Alfonso García Chavarría: Asesor de fracción

Asesor de fracción Diego Porras: Asesor de la diputada Cindy Murillo

Asesor de la diputada Cindy Murillo Joseth Rodríguez Barrientos: Asesor de la diputada Zaira Murillo

Asesor de la diputada Zaira Murillo Richard Ordóñez: Asesor de la diputada Mayuli Ortega

Glenn Asch, William García, Roberth Junior Barrantes y Diego Porras. Foto: Tomada de redes.

“Glen y Willian forman parte del equipo de comunicación de la Fracción Legislativa, mientras que Diego (Porras) se desempeña como asesor de comunicación de una diputada”, confirmó Acosta a Grupo Extra.

La designación de los creadores de contenido en esos cargos generó cuestionamientos entre algunos diputados de bancadas opositoras, entre ellos, el Frente Amplio (FA).

De izquierda a derecha: Glenn Asch González, William García, Diego Porras, Richard Araya (no es asesor legislativo) y el diputado del PPSO, Roberth Junior Barrantes. Foto: Tomada de redes.

“La gente tiene libertad de expresión y puede decir lo que considere. Lo que nos preocupa es que hay asesores haciendo publicaciones en horario laboral. La gran pregunta es: ¿para qué están contratados? (…) o los estoy usando para permitirles que sigan siendo influencers, pero esta vez pagados con los fondos públicos”, señaló el diputado del FA, Edgardo Araya.

Edgardo Araya, diputado del FA.

También reaccionó el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, quien calificó las designaciones como “un tema grave”.