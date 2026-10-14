Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartió este miércoles las imágenes en video del operativo táctico que culminó con la detención del futbolista del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona, y tres sospechosos más, incluyendo a dos de sus primos, investigados por una presunta red de extorsión y legitimación de capitales.

En el material audiovisual divulgado por las autoridades, se observa el momento exacto en que los agentes judiciales llegan hasta la propiedad vinculada con el jugador. Con el uso de equipo táctico, los oficiales logran levantar a la fuerza el portón de la vivienda para asegurar el perímetro e ingresar de forma simultánea con escudos protectores y armas de reglamento.

La incursión se ejecutó en la madrugada de este miércoles en medio de los allanamientos simultáneos realizados en Cartago, parte de una causa que se investiga bajo el expediente 26-3327-0059-PE.

Durante estas diligencias, además de asegurar los inmuebles y reducir a los sospechosos a la seguridad de la policía, los agentes decomisaron indicios clave como dinero en efectivo, vehículos, un arma de fuego y, específicamente en la vivienda del lateral brumoso, aparente droga junto a una balanza digital.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Adjunta de Heredia para su respectiva declaración indagatoria y posterior solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal.