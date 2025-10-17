Así intervinieron supuesto artefacto explosivo lanzado a bomberos

Las autoridades atendieron este viernes un supuesto ataque con explosivos en las instalaciones de la estación de Bomberos en Pavas.

Ante esta alerta, se realizó un gran operativo, donde se evacuaron comercios y se realizó un perímetro cercano a los 200 metros.

Foto: Issac Villalta.

Según se supo, una persona habría lanzado una caja contra el edificio de bomberos.

Las autoridades destacaron que se extremaron las medidas para atender la alerta.

Foto: Issac Villalta.

Posteriormente, se dio la intervención de los equipos especiales, quienes lograron descartar la emergencia.