Así intentan ingresar drogas y objetos prohibidos a cárceles

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Intentar ingresar drogas, celulares o artículos electrónicos a los centros penitenciarios puede derivar en graves problemas legales y la pérdida de la propia libertad.

Ante esta situación, la Policía Penitenciaria mantiene estrictos controles de seguridad fundamentados en la experiencia de sus oficiales, tecnología especializada y perros entrenados para detectar sustancias u objetos prohibidos.

Estrategias de ocultamiento detectadas por las autoridades

Diversos operativos recientes evidencian los métodos utilizados para intentar burlar la vigilancia en distintos recintos del país:

Centro Penitenciario Gerardo Rodríguez: En el puesto 1 de control, un visitante de apellido Cambronero fue descubierto intentando ingresar 79,85 gramos de aparente marihuana distribuidos en dos envoltorios de cinta adhesiva negra, los cuales llevaba ocultos en las plantillas de sus tenis.

En el mismo centro, a una visitante de apellido Farah se le decomisó una dosis de 0,60 gramos de aparente clorhidrato de cocaína al acudir a una visita con un privado de libertad de apellido Arias.

En el puesto 1 de control, un visitante de apellido Cambronero fue descubierto intentando ingresar 79,85 gramos de aparente marihuana distribuidos en dos envoltorios de cinta adhesiva negra, los cuales llevaba ocultos en las plantillas de sus tenis. En el mismo centro, a una visitante de apellido Farah se le decomisó una dosis de 0,60 gramos de aparente clorhidrato de cocaína al acudir a una visita con un privado de libertad de apellido Arias. CAI San José: Se efectuó el decomiso de aparente picadura de marihuana y aparente hachís a un visitante de apellido Granados.

Se efectuó el decomiso de aparente picadura de marihuana y aparente hachís a un visitante de apellido Granados. Cárcel de San Sebastián: Durante una visita íntima con un detenido de apellido Sequeira, la Policía Penitenciaria impidió que una mujer de apellido Espinoza ingresara aparente picadura de marihuana, boletas y dos trozos de segueta.

Durante una visita íntima con un detenido de apellido Sequeira, la Policía Penitenciaria impidió que una mujer de apellido Espinoza ingresara aparente picadura de marihuana, boletas y dos trozos de segueta. Centro Penal Carlos Luis Fallas (Pococí): Tras recibir información confidencial, los oficiales abordaron e interrogaron en el puesto 1 a un visitante de apellido Barrios, quien llevaba un objeto oculto dentro de su cuerpo.

Foto: Justicia y Paz

Foto: Justicia y Paz

Foto: Justicia y Paz

La Policía Penitenciaria indicó que seguirá ejerciendo su autoridad de forma permanente para garantizar el orden y la seguridad en todas las instalaciones penales del país.