La capacitación es una de las principales herramientas para fortalecer el movimiento cooperativo costarricense. A través de diferentes programas de formación, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) brinda a las cooperativas conocimientos y herramientas que les permiten mejorar su gestión, fortalecer sus capacidades y responder a los desafíos de cada sector.

“En el INFOCOOP promovemos la enseñanza y divulgación del cooperativismo a través de nuestro Departamento de Educación y Capacitación, con una amplia oferta formativa tanto presencial como virtual”, destacó Mauricio Pazos Fernández, director ejecutivo del INFOCOOP.

Uno de los ejemplos es COOPESA R.L, cooperativa costarricense con más de seis décadas de trayectoria en el mantenimiento aeronáutico. Gracias a la formación continua, la organización ha fortalecido sus procesos internos y ha consolidado su posición dentro de una industria altamente especializada y competitiva.

COOPESA R.L opera desde las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Formación que genera resultados

Las capacitaciones promovidas por el INFOCOOP permiten que las personas asociadas y colaboradoras adquieran nuevas habilidades que luego se traducen en mejoras dentro de la operación diaria de la cooperativa.

“COOPESA R.L es la única empresa de mantenimiento aeronáutico de modelo cooperativo en el mundo y representa un referente para el sector. El apoyo del INFOCOOP ha sido fundamental para nuestro desarrollo y para consolidarnos como la empresa que somos hoy”, aseguró Rimsky Buitrago, gerente general de COOPESA R.L.

Rimsky Buitrago, gerente general de COOPESA R.L.

El aprendizaje no solo fortalece la gestión organizacional, sino que también impulsa la innovación, la toma de decisiones y el crecimiento sostenible de las cooperativas.

Un impulso para el movimiento cooperativo

El INFOCOOP mantiene su compromiso con el fortalecimiento del sector mediante programas de capacitación que promueven el desarrollo del talento humano y la competitividad de las cooperativas en todo el país.

Casos como el de COOPESA R.L reflejan cómo la formación continua se convierte en un aliado estratégico para transformar el conocimiento en acciones concretas que benefician tanto a las organizaciones como a sus personas asociadas.

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