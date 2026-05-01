Así fueron las últimas semifinales entre Herediano y Cartaginés

Las semifinales del Campeonato Clausura 2026 están a la vuelta de la esquina con el juego entre el Cartaginés y Herediano.

Este duelo se caracteriza por ser uno de los clásicos más antiguos del fútbol costarricense. Asimismo, no es tan común verlo en este tipo de instancias. De hecho, en los últimos 13 años, estos dos equipos se enfrentaron solo tres veces en la primera fase final.

De estos cotejos entre sí, el saldo es favorable para el Team con dos clasificaciones, mientras que los brumosos avanzaron en una ocasión.

En el Invierno 2013, los rojiamarillos, liderados por el estratega Marvin Solano, derrotaron a los blanquiazules con un global de 0-5.

La ida, jugada en el Estadio Rafael “Fello” Meza, quedó 0-2 con los goles de Yendrick Ruíz y Victor “el Mambo” Núñez. La vuelta, disputada en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, sentenció la eliminatoria con un contundente 3-0 gracias a las anotaciones de José Miguel Cubero, Óscar Esteban Granados y Leandro Barrios “Leandrinho”.

Para el siguiente torneo, los florenses repitieron triunfo como visitantes por 2-3; nuevamente Ruíz (doblete) y Núñez hicieron los tantos, mientras que Jameson Scott y Kevin Vega dieron aire a los de la Vieja Metrópoli.

Para la vuelta, no hubo mucha emoción. El encuentro finalizó sin goles en la “Casa de don Eladio” y el Team avanzó a la final.

No obstante, Cartaginés logró lavarse la cara con un histórico cruce en el Clausura 2022.

Venegas celebró con todo su gol ante Herediano en el Clausura 2022 / Foto: Keydel Romero

El cuadro dirigido por Mauricio Wright y Geiner Segura derrotó al Herediano por la mínima en el primer juego disputado en el “Fello” Meza con gol de José Gabriel Vargas.

En el encuentro de vuelta jugado en el Estadio Nacional, Bryan Rojas empató la serie para los rojiamarillos, pero Jeikel Venegas puso las tablas en el marcador y le dio el pase a los brumosos a una final ante Alajuelense que, posteriormente, se convertiría en el título más esperado por la institución desde hace 80 años.

Este sábado, la historia los vuelve a reunir y se espera un partido de alto nivel, sobre todo por lo mostrado en ambas instituciones en la fase regular.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra