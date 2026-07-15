En una visita cargada de emotividad y civismo, la destacada artista costarricense Maribel Guardia fue recibida por la presidenta Laura Fernández en la Casa Presidencial, quien resaltó su papel como embajadora del talento nacional en el extranjero.

Durante la visita, la Fernández elogió la trayectoria de la artista, destacando que ha “abierto brecha” para otras mujeres costarricenses en el competitivo mercado artístico de México. Enfatizó que las mujeres de Costa Rica son “carguísimas” y que, con esfuerzo, pueden alcanzar cualquier meta.

“Abrió brecha para muchas otras mujeres que hemos querido desempeñarnos en el puesto que sea; las mujeres de Costa Rica somos carguísimas”, mencionó Fernández.

Por su parte, la actriz expresó su admiración hacia la mandataria, calificándola como una mujer inteligente, talentosa y bella que ha comprendido el cariño del pueblo.

Sin embargo, el encuentro también dio espacio para la reflexión sobre los desafíos que enfrenta el país. Se abordó con preocupación la amenaza del narcotráfico, señalando que este fenómeno busca arrebatar la biodiversidad y el talento humano que caracterizan a Costa Rica.

Ante esta situación, la mandataria pidió a Guardia, a quien reconoció como una “mujer de fe”, que la tuviera en sus oraciones para ganar la “fuerte pelea” que está dando el gobierno contra la delincuencia.

“Yo sé que usted es una mujer de fe, para que me tenga en su pensamiento, en sus oraciones, porque la pelea que estoy dando es fuerte y estoy segura de que la vamos a ganar”, enfatizó Laura.

Asimismo, Fernández indicó a la artista que las puertas de la Casa Presidencial siempre estarán abiertas para ella.