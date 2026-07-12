Así fue la última Supercopa entre Alajuelense y Herediano

Esta tarde en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, se jugará el 14° juego en la historia de la Supercopa costarricense, torneo que se lleva disputando desde 1976.

En esta ocasión, los protagonistas son Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano. Sin embargo, esta no será la primera vez que ambas escuadras se enfrenten por este trofeo.

La última vez tuvo lugar el 22 de julio de 2012 en el Estadio Nacional: los rojinegros llegaron como monarcas del Invierno 2011, mientras que “el Team” ganó el Verano 2012.

En ese entonces, los Leones ganaron 0-2 con las anotaciones de Kevin Sancho (7‘) y Elias Palma (58‘), ganando su único cetro de la competición. No obstante, el partido se vio marcado por un conflicto entre futbolistas de los dos equipos, finalizando el compromiso a instantes de los 90 minutos.

Transmisión: Canal 6

Luego de 14 años de ese encuentro, Alajuelense y Herediano se volverán a ver las caras, pero ahora, en la Ciudad de las Brumas.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra