Así fue la juramentación de Michael Soto como subdirector del OIJ

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Michael Soto Rojas fue juramentado como subdirector general en propiedad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de ser electo por la Corte Suprema de Justicia para ocupar ese cargo.

El acto de juramentación se realizó tras la decisión de Corte Plena, donde Soto obtuvo el respaldo unánime de las 20 magistraturas presentes.

Con este procedimiento se formalizó su nombramiento en propiedad en uno de los principales cargos de la estructura jerárquica de la Policía Judicial.

Michael actualmente se desempeña como director interino del OIJ y, pese a su elección y juramentación como subdirector, continuará temporalmente al frente de la Dirección General.

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó que Soto debe continuar en la Dirección General interina debido a que esa plaza se encuentra vacante.

“Michael Soto actualmente está como director interino porque la plaza estaba vacante. En consecuencia, debemos disponer su continuación en el cargo interino”, explicó Aguirre.

Esto implica que Soto no asumirá de inmediato las funciones correspondientes a la Subdirección General, pese a haber sido juramentado para el puesto en propiedad.