La Fuerza Pública detuvo a un hombre de apellido Solano en el barrio Sinaí, en Montes de Oca, San José, como presunto responsable de la muerte de Eugenio Androvetto, quien era funcionario del Ministerio de Salud.

Fotografía: Minsiterio de Seguridad Pública

La captura del sospechoso se dio el pasado miércoles 10 de setiembre, en el barrio Sinaí de Montes de Oca, San José.

El hombre huía con 2 sujetos más, los cuales portaban armas de fuego y droga en distintas denominaciones, según informó Víctor Fernández, subdirector regional de la Fuerza Pública.

Fotografía: Minsiterio de Seguridad Pública

Cuando se dio la aprehensión de estos 3 sujetos, la Fuerza Pública constató que Solano, era requerido por el delito de homicidio.

El ahora detenido descuenta seis meses de prisión preventiva como medida cautelar.