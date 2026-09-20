Así fue el reencuentro entre Julián Valjota y su gato

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El creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido en redes sociales como Julián Valjota, protagonizó un particular reencuentro con su gato luego de recuperar su libertad en Estados Unidos.
Valjota compartió en sus redes sociales un video del momento en que volvió a ver a su mascota, al que recibió entre muestras de cariño y con el característico humor que utiliza en sus publicaciones.
“Usted no sabe dónde me metieron, compadre. Pero venga, salúdeme, que yo estaba vestido igual que usted, de anaranjado”, expresó mientras le cantaba y hacía referencia al color del pelaje del animal y a la vestimenta que utilizó mientras permaneció detenido.
El video se difundió después de que el creador de contenido confirmara que había recuperado su libertad y publicara un mensaje para agradecer el respaldo recibido durante su detención.
“Estoy fuera, otra vez. Me cuesta sacar la primera palabra, se los juro. No hay nada más importante que decir. Gracias. Gracias, solo más que gracias. Ustedes no saben lo que yo les agradezco”, manifestó.
Valjota también relató que uno de los momentos que más le afectó durante lo ocurrido fue reencontrarse con su hermana después de mucho tiempo, mientras atravesaba la situación judicial.