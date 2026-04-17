Francisco Calvo se enfrentó este jueves al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, en el marco de la jornada 29 de la liga de Arabia Saudita.

El defensor costarricense disputó los 90′ minutos en la derrota por la mínima del Al Ettifaq ante el conjunto del astro portugués.

El equipo de Calvo se ubica en la séptima posición de la tabla con 42 puntos, mientras que el de Cristiano Ronaldo lidera el campeonato con 76 unidades.

El zaguero tico se ha consolidado como una pieza clave en la zona defensiva del Al Ettifaq, ya que ha participado en 27 partidos, en los que suma tres goles y tres asistencias.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra