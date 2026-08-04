Así fue como el acusado del caso “Gallo Tapado” descubrió acusación

Durante su declaración, el imputado afirmó que fue el propio fiscal quien le informó que la acusación en su contra ya había sido presentada.

Según dijo, su defensor privado nunca le notificó ese avance del proceso.

Relató que el día en que acudió a la Fiscalía para revisar el expediente también solicitó que las futuras notificaciones se realizaran mediante un defensor público, debido a la pérdida de confianza en su abogado.

Además, aseguró que el defensor insistía en que aceptara un procedimiento abreviado, pese a que él ya le había manifestado que no estaba interesado en esa salida alterna.