Así felicitó Laura Fernández a Bukele por su cumpleaños 

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, envió un mensaje de felicitación al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, con motivo de su cumpleaños, en el que además resaltó la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

A través de sus redes sociales, la jerarca costarricense publicó un saludo dirigido al presidente salvadoreño.

“En este día especial, quiero enviarle un afectuoso saludo al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Le deseo un muy feliz cumpleaños, mucha salud y éxito en los retos que tiene por delante”, escribió Fernández.

En este día especial, quiero enviarle un afectuoso saludo al Presidente de El Salvador, @nayibbukele



Le deseo un muy feliz cumpleaños, mucha salud y éxito en los retos que tiene por delante. pic.twitter.com/Fm3XWdkMy5 — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) July 25, 2026

Asimismo, la Presidencia de la República divulgó una carta oficial fechada el 24 de julio de 2026, en la que la mandataria, junto con su esposo Jeffrey, extendió sus felicitaciones a Bukele y a su familia.

En la misma, Fernández aprovechó para agradecer la colaboración técnica que El Salvador ha brindado a Costa Rica en materia de seguridad nacional y expresó su interés en continuar fortaleciendo la relación bilateral.