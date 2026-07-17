Así estará el tiempo para la final del Mundial este domingo

Los aficionados se preparan para vivir la gran final de la Copa del Mundo este domingo a la 1:00 p.m., y mientras la afición organiza sus actividades en parques o centros comerciales, el reporte del clima anticipa un escenario de fuertes vientos y lluvias ocasionales.

En el Valle Central y el Pacífico, se espera la mayor concentración de eventos al aire libre. En estas zonas del país no se esperan lluvias significativas, sino precipitaciones localizadas, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Sin embargo, la presencia de los vientos marcará el sábado y domingo, ya que continuarán los vientos acelerados, generando ráfagas de manera ocasional tanto en el Pacífico Norte como en el Valle Central, con rangos máximos de entre 70 y 95 KPH.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

Ante estas condiciones climáticas, las autoridades piden a la ciudadanía evitar quemas de todo tipo, además de mantenerse precavidos por la caída de ramas, árboles, cualquier afectación por el tendido eléctrico y los objetos no anclados de la manera correcta.

Cabe recordar que los fanáticos del fútbol y la música tendrán una cita el próximo domingo 19 de julio, cuando el Parque Metropolitano La Sabana se convierta en el escenario de una jornada especial organizada por la Municipalidad de San José.

La actividad permitirá a los asistentes disfrutar de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, que será transmitida en una pantalla gigante instalada en el área de conciertos.